Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника ВСУ из Грузии
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии за участие в вооруженном конфликте. Об этом 16 мая сообщили на сайте прокуратуры ДНР.
Согласно данным ведомства, в марте 2022 года он прибыл на Украину через пограничный пункт с Польшей и добровольно вступил в одно из подразделений, получив оружие, боеприпасы и снаряжение. С ноября 2022 года по январь 2025 года он служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, участвуя в боях против российских войск. Его вознаграждение составило более 2,7 млн рублей.
«Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»)», — указано на сайте прокуратуры.
Суд заочно приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
12 мая Верховный суд ДНР заочно приговорил 26-летнего наемника из Колумбии к 14 годам колонии строгого режима за участие в конфликте на стороне ВСУ. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). За выполненную работу наемнику вручили вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.