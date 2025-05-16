Будийский монах помолился за мир у дворца Долмабахче в Стамбуле

У дворца Долмабахче в столице Турции Стамбуле будийский монах устроил молебен и выступил за мир между Россией и Украиной. Об этом 16 мая сообщил корреспондент «Известий».

Монах обратился к сторонам в Стамбуле, где должны начаться переговоры по урегулированию украинского конфликта.

«Мы здесь специально для этой первой встречи, для прямого разговора между Россией и Украиной. Это очень важный момент», — заявил он корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

Как сообщил монах, представители духовенства желают скорейшего восстановления мира. Кроме того, он отметил, что мир должен быть не только скорым, но и «справедливым, настоящим и прочным».

Ранее в этот же день украинский МИД сообщил о начале переговоров американской, турецкой и украинской делегаций по вопросу конфликта на Украине. Сообщалось, что в них принимают участие госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Накануне глава делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский — отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине.