Уровень доверия россиян Путину составил более 81%
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,2% жителей страны. Об этом 16 мая сообщается на сайте Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом деятельность российского лидера одобрили 79,2% опрошенных, что составило прирост на 0,9% по сравнению с показателями прошлой недели.
Кроме того, деятельность правительства России поддержали 52,7% граждан, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 53,5%.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января отметил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения. Он добавил, что на результаты опросов оказывают влияние успехи в специальной военной операции.