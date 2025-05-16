В «Ростехе» рассказали об эффективности ракет «Изделие-305»
Ракеты «Изделие-305» могут ликвидировать одним выстрелом сразу несколько целей. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
«Комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности: укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику и так далее. Из многих примеров примечателен «снайперский выстрел» этой ракетой по украинской Bradley, переезжавшей переправу», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Ракеты также можно использовать в любых погодных условиях и вне зависимости от времени суток. Их оснастили высокой защитой от систем радиоэлектронной борьбы. Экипажи ударных вертолетов могут взять под управление ракету «Изделие-305» в течение всего ее полета.
Ранее, 12 мая, сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны России многофункциональные истребители Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний.