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Совкомбанк в 1 квартале заработал 13 млрд чистой прибыли

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Фото: Пресс-служба Совкомбанка
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В первом квартале 2025 года чистая прибыль Совкомбанка составила 13 млрд рублей. Об этом свидетельствует распространенная в пятницу, 16 мая, финансовая отчетность банка по МСФО.

Согласно документу, регулярная прибыль, которая отражает устойчивость бизнеса и реальное качество заработка, осталась на уровне прошлого года — 13 млрд рублей, а акционерный капитал вырос на 23 млрд рублей до 352 млрд рублей по состоянию на 31 марта. Общая доходность акционеров Совкомбанка (с учетом дивидендов) составила 76 млрд рублей.

Выручка банка в первом квартале достигла 228 млрд рублей, увеличившись на 57% год к году. Розничный кредитный портфель вырос за год на 23% до 1,3 трлн рублей. Основным драйвером стал рост залогового кредитования: автокредитования и ипотеки.

В корпоративном сегменте выручка увеличилась на 65% до 87 млрд рублей. Рост обеспечен показателями доходности кредитного портфеля, комиссионными доходами от выдачи гарантий и доходами от электронных площадок. За 12 месяцев было выдано банковских гарантий на 1,2 трлн рублей.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев положительно оценил результаты квартала. «С учетом традиционно низкого сезона в 1 квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков», — отметил он.

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