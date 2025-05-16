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На крауд-платформе идея.росконгресс.рф идет активный сбор предложений к ПМЭФ-2025

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Фото: Росконгресс
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Всего за неделю собрано более 1300 предложений по темам предстоящего Петербургского международного экономического форума. С момента старта — 7 мая — опубликовано 1326 тем. Предложения подаются в привязке к национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года.

«Инициативы граждан и экспертов на этапе формирования программы форума — важнейший ресурс для выстраивания по-настоящему актуальной и глубокой повестки. Этот общественный запрос помогает формировать дискуссии, максимально приближенные к реальным вызовам, перед которыми стоит страна», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В направлении «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» поданы 342 темы. В направлении «Цифровая трансформация» — 179 тем. В направлении «Комфортная и безопасная среда для жизни» — 239 тем. В направлении «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» — 199 тем. В направлении «Возможности для самореализации и развития талантов» — 205 тем. В направлении «Другое» — 162 темы. Авторами стали более 450 пользователей крауд-платформы.

Также на платформе традиционно развернулся содержательный обмен комментариями. Их оставлено более 900. В основном участники выступают в поддержку предложенных тем. Часть комментариев указывают на их недостатки. Например, обращается внимание на то, что такое предложение уже обсуждалось ранее и показало свою несостоятельность.

Сбор предложений по темам ПМЭФ-2025, который пройдет с 18 по 21 июня, продлится до 26 мая. 25 авторов наиболее востребованных тем получат приглашение на форум. Аккредитация представителей СМИ продлится до 16 мая на официальном сайте ПМЭФ: https://forumspb.com/smi/accreditation/.

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