В Париже частично разблокировали счет Русского дома

Франция частично разблокировала счет Русского дома в Париже, выяснили «Известия». Однако сейчас власти разрешают переводить средства только при личном визите в банк. Ограничения усложняют работу Русского дома. Кроме того, с 2022 года представительство 15 раз атаковали вандалы. Русский дом науки и культуры работает в Париже почти 30 лет. На площадке проходят выставки, презентации регионов РФ, конференции и концерты, сообщает телеканал «Известия».

Давление на Русские дома оказывают во многих странах Европы. В 2022 году ЕС внес Россотрудничество в санкционный список. Власти иногда полностью блокируют работу представительств России. Впрочем, на Западе сохраняется спрос на российскую классику. Например, в Милане состоялась громкая премьера оперы «Евгений Онегин». Русский язык остается одним из самых популярных в европейских странах.

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