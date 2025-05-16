Реклама
Прямой эфир
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по мирным жителям в Курской области
Спорт
«Вашингтон» проиграл «Каролине» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли – 2025
Мир
СМИ узнали о рассмотрении ЕС полного торгового эмбарго против России
Мир
FT узнала о потерях Киева в сотни миллионов долларов на закупках оружия
Мир
СМИ раскрыли детали графика встреч на переговорах по Украине в Стамбуле
Мир
ВВС Украины сообщили о потере связи с истребителем F-16 из-за нештатной ситуации
Общество
Проезд по трассе Симферополь – Алушта возобновили после перекрытия
Армия
В Запорожской области Росгвардия нашла в доме боевика ВСУ тайник с оружием
Наука и техника
В России создали малогабаритный прибор для имитации космической радиации
Мир
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в городе
Мир
В Днепропетровске сотрудники ТЦК пытались вытащить мужчину из машины на дороге
Общество
После взрыва на заводе в Башкирии трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии
Мир
Делегации начали прибывать к месту переговоров в Стамбуле
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА над регионами России
Спорт
Овечкин рассказал о причинах поражения «Вашингтона» в серии с «Каролиной»
Спорт
Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ
Мир
Нарышкин указал на признаки деградации западноцентричного миропорядка

«АиФ» представил мультимедийный проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное»

0
EN
Фото: АиФ/проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Издательский дом (ИД) «Аргументы и факты» 15 мая представил уникальный мультимедийный проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное».

В Доме журналистов в Санкт-Петербурге публике была показана работа, посвященная восстановлению дворцовых комплексов, разрушенных гитлеровцами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Помимо этого, проект «АиФ» рассказывает широкой аудитории о становлении ленинградской реставрационной школы и самоотверженной работе по возрождению памятников культуры, уничтоженных оккупантами в годы войны. Эта работа особенно важна для нашего издательского дома, отметил главный редактор ИД «Аргументы и факты» Михаил Чкаников:

«Проект рассказывает о том, что именно мы, Россия, и есть та самая цивилизованная страна. Не секрет, что петербургская культура, архитектура в городе и его окрестностях созданы в европейском духе. Но также из Европы пришло и разрушение этих дворцов. Мы привыкли считать, что «гений и злодейство — две вещи несовместимые». Но это не всегда так: европейская цивилизация соединила в себе и гений, и злодейство. Европейская культура подобна одеколону, кёльнской воде, созданной, чтобы маскировать нечто гораздо менее привлекательное.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол также считает проект очень актуальным:

«Очень здорово, что в год 80-летнего юбилея нашей Великой Победы, одно из ведущих средств массовой информации России запустило такой проект. Особенно это важно для молодого поколения. Мы должны показывать, рассказывать, как специалисты по крупицам возрождали знаменитые пригороды. Ценой огромных усилий восстанавливали то, что были украдено и разграблено во время войны. Потому что сегодня, глядя на красивые дворцы, может создаться впечатление, что так и было. Нет, так было не всегда. Это люди, бесконечно преданные своему делу, возродили исторические комплексы и ансамбли. Вложили туда немало труда, таланта, сил и знаний, а многие из музеев-заповедников были восстановлены фактически заново. Этот труд заслуживает большого уважения, признания, что подтверждает и проект «Аиф».

В проекте участвуют несколько дворцовых комплексов: Большой Петергофский дворец, Тверская художественная галерея, Гатчинский, Павловский, Александровский и Екатерининский дворцы. Выбор на них пал не случайно.

На сайте www.aif.ru будут представлены мультимедийная интерактивная карта и виртуальные 3D-туры по дворцовым комплексам, а также архивные и актуальные фото- и видеоматериалы, документальный фильм.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025