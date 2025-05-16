«АиФ» представил мультимедийный проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное»

Издательский дом (ИД) «Аргументы и факты» 15 мая представил уникальный мультимедийный проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное».

В Доме журналистов в Санкт-Петербурге публике была показана работа, посвященная восстановлению дворцовых комплексов, разрушенных гитлеровцами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Помимо этого, проект «АиФ» рассказывает широкой аудитории о становлении ленинградской реставрационной школы и самоотверженной работе по возрождению памятников культуры, уничтоженных оккупантами в годы войны. Эта работа особенно важна для нашего издательского дома, отметил главный редактор ИД «Аргументы и факты» Михаил Чкаников:

«Проект рассказывает о том, что именно мы, Россия, и есть та самая цивилизованная страна. Не секрет, что петербургская культура, архитектура в городе и его окрестностях созданы в европейском духе. Но также из Европы пришло и разрушение этих дворцов. Мы привыкли считать, что «гений и злодейство — две вещи несовместимые». Но это не всегда так: европейская цивилизация соединила в себе и гений, и злодейство. Европейская культура подобна одеколону, кёльнской воде, созданной, чтобы маскировать нечто гораздо менее привлекательное.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол также считает проект очень актуальным:

«Очень здорово, что в год 80-летнего юбилея нашей Великой Победы, одно из ведущих средств массовой информации России запустило такой проект. Особенно это важно для молодого поколения. Мы должны показывать, рассказывать, как специалисты по крупицам возрождали знаменитые пригороды. Ценой огромных усилий восстанавливали то, что были украдено и разграблено во время войны. Потому что сегодня, глядя на красивые дворцы, может создаться впечатление, что так и было. Нет, так было не всегда. Это люди, бесконечно преданные своему делу, возродили исторические комплексы и ансамбли. Вложили туда немало труда, таланта, сил и знаний, а многие из музеев-заповедников были восстановлены фактически заново. Этот труд заслуживает большого уважения, признания, что подтверждает и проект «Аиф».

В проекте участвуют несколько дворцовых комплексов: Большой Петергофский дворец, Тверская художественная галерея, Гатчинский, Павловский, Александровский и Екатерининский дворцы. Выбор на них пал не случайно.

На сайте www.aif.ru будут представлены мультимедийная интерактивная карта и виртуальные 3D-туры по дворцовым комплексам, а также архивные и актуальные фото- и видеоматериалы, документальный фильм.