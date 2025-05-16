Сальдо указал на расширение контроля ВС России в дельте Днепра
Вооруженные силы России (ВС РФ) укрепились в дельте реки Днепр и готовы к любому развитию событий. Об этом 16 мая заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование», — сказал он «РИА Новости».
Сальдо отметил, что оперативная обстановка на южном направлении позволяет говорить о наращивании возможностей. Губернатор также добавил, что российские военные действуют точечно и при необходимости готовы к любому развитию событий.
15 мая росгвардейцы сбили 15 вражеских беспилотников, которые пытались атаковать объекты инфраструктуры на территории Херсонской и Запорожской областей. Украинские дроны передали для изучения компетентным органам.