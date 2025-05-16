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Сюжет:

Сальдо указал на расширение контроля ВС России в дельте Днепра

Сальдо: ВС России укрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы России (ВС РФ) укрепились в дельте реки Днепр и готовы к любому развитию событий. Об этом 16 мая заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование», — сказал он «РИА Новости».

Сальдо отметил, что оперативная обстановка на южном направлении позволяет говорить о наращивании возможностей. Губернатор также добавил, что российские военные действуют точечно и при необходимости готовы к любому развитию событий.

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15 мая росгвардейцы сбили 15 вражеских беспилотников, которые пытались атаковать объекты инфраструктуры на территории Херсонской и Запорожской областей. Украинские дроны передали для изучения компетентным органам.

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