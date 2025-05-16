На Украине предупредили о возможных нападениях на депутатов рады

Жители Украины, испытывающие недоверие к власти, могут начать проявлять агрессию по отношению к депутатам Верховной рады и представителям офиса президента Владимира Зеленского. Об этом 15 мая заявил бывший спикер рады, украинский парламентарий Дмитрий Разумков.

«Парламент работает так, что мне просто стыдно. Если бы так работали люди на фронте, заводе, учителя, мы бы уже померли как страна. Просто со стыда бы люди померли, под землю провалились. За коллег мне просто стыдно», — сказал он в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.

Разумков подчеркнул: неудивительно, что уровень доверия к парламенту составляет –62%. Он добавил, что депутатам стоит выйти на улицы и пообщаться с гражданами.

Депутат рассказал, что недавно, находясь с коллегой у дома, услышал от прохожего призыв «бить лицо» властям за их действия. Он выразил беспокойство, что такая агрессия может быть направлена против парламента.

«Я бы не расслаблялся и не улыбался на месте офиса (Зеленского. — Ред.), и за это надо будет отвечать. И блокпосты, которые стоят (на подступах. — Ред.) к правительственному кварталу, их не спасут — людей очень раздражает то, что происходит», — сказал Разумков.

Ранее, 14 мая, депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что украинские власти, закрывая границы для выезда из страны, демонстрируют свое отношение к гражданам как к рабам. Кроме того, депутат обратил внимание на негативную реакцию украинцев на принудительную мобилизацию, которая, по его мнению, является одной из причин бегства мужчин призывного возраста из страны и их отказа от официального трудоустройства.