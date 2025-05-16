В США утвердили представителя страны на переговорах в Стамбуле
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах делегаций России и Украины в Турции. Об этом 16 мая сообщила официальный представитель американского ведомства Тэмми Брюс.
«Директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с российской делегацией на рабочем уровне в Стамбуле в пятницу», — приводит слова Брюс агентство Reuters.
По данным AFP, в преддверии контактов Москвы и Киева в Стамбул также прилетел госсекретарь США Марко Рубио. При этом днем ранее он опроверг информацию о своем участии в переговорах между российской и украинской делегациями.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.
Позднее глава делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский — отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине.