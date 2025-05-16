В Башкирии возбудили уголовное дело после взрыва на парафиновом заводе
В Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на предприятии по производству парафина в Салавате. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике.
«Следственным отделом по городу Салавату СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ», — говорится в Telegram-канале.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего для оценки последствий и привлечения к ответственности.
О взрыве на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» сообщалось ранее в этот день. Для устранения последствий происшествия привлечены 43 человека и 17 единиц техники. Позже стало известно, что в результате происшествия трех человек экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также региональная прокуратура начала проверку произошедшего.