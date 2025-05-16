Делегации начали прибывать к месту переговоров в Стамбуле

Первые делегации начали прибывать к дворцу Долмабахче в Стамбуле, где планируется проведение переговоров между Россией и Украиной. Кадры с места 16 мая публикуют «Известия».

По информации корреспондента Николая Иванова, это может быть турецкая сторона. Позже к месту подъехали кортежи американской и украинской делегаций.

Ранее в этот день СМИ сообщали, что встреча между представителями России, Турции и Украины запланирована на 12:30 мск. До встречи с российскими представителями пройдет беседа между делегациями Турции, США и Украины, которая должна начаться в 10:45 мск.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с представителями Украины и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».

Позднее глава делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский — отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине.