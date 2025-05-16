МЧС показало кадры с места взрыва на заводе по производству парафина в Башкирии
МЧС по Республике Башкирия 16 мая опубликовало кадры с места взрыва на предприятии по производству парафина в башкирском Салавате.
Уточняется, что, по предварительным данным, в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.
В настоящее время открытое возгорание на территории предприятия ликвидировано.
О взрыве на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» сообщалось ранее в этот день. Для устранения последствий происшествия привлечены 43 человека и 17 единиц техники. Позже стало известно, что в результате происшествия трех человек экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также региональная прокуратура начала проверку произошедшего.