Актрису Елену Земляникину насмерть сбил мотоцикл на пешеходном переходе
Актрису Елену Земляникину насмерть сбил мотоцикл на пешеходном переходе по дороге в университет. Об этом 16 мая сообщила актриса Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.
«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу, и ее насмерть сбил мотоцикл», — написала Стриженова.
Земляникина родилась 17 декабря 1958 года. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ. Она играла в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Хозяйка детского дома», «Время собирать камни» и др. Прощание с актрисой пройдет 17 мая в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Москве.