Реклама
Прямой эфир
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по мирным жителям в Курской области
Спорт
«Вашингтон» проиграл «Каролине» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли – 2025
Мир
СМИ узнали о рассмотрении ЕС полного торгового эмбарго против России
Мир
FT узнала о потерях Киева в сотни миллионов долларов на закупках оружия
Мир
СМИ раскрыли детали графика встреч на переговорах по Украине в Стамбуле
Мир
ВВС Украины сообщили о потере связи с истребителем F-16 из-за нештатной ситуации
Общество
Проезд по трассе Симферополь – Алушта возобновили после перекрытия
Армия
В Запорожской области Росгвардия нашла в доме боевика ВСУ тайник с оружием
Наука и техника
В России создали малогабаритный прибор для имитации космической радиации
Мир
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в городе
Мир
В Днепропетровске сотрудники ТЦК пытались вытащить мужчину из машины на дороге
Общество
После взрыва на заводе в Башкирии трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии
Мир
Делегации начали прибывать к месту переговоров в Стамбуле
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА над регионами России
Спорт
Овечкин рассказал о причинах поражения «Вашингтона» в серии с «Каролиной»
Спорт
Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Даллас» в матче плей-офф НХЛ
Мир
Нарышкин указал на признаки деградации западноцентричного миропорядка

Нарышкин указал на признаки деградации западноцентричного миропорядка

Нарышкин: многополярность сейчас приобретает всё более зримые очертания
0
EN
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Многополярность сейчас приобретает всё более зримые очертания. Об этом 16 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Душанбе.

«Многополярность <...> приобретает всё более зримое очертание. Сегодня, как никогда ранее, налицо признаки деградации западноцентричного миропорядка», — сказал он, отметив, что в мире растет отторжение так называемых западных ценностей. Его слова приводит ТАСС.

По словам Нарышкина, США ведут переговоры со странами Европы о наращивании ими поддержки антисистемных сил в государствах СНГ. Европейским партнерам следует взять на себя финансирование якобы независимых активистов взамен приостановленной американской стороной помощи, подчеркнул директор СВР.

Уже не остановиться: ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России
Утверждение новых рестрикций ожидается 20 мая

Председатель комиссии РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков 10 мая заявил, что Россия играет ключевую роль в установлении нового миропорядка, который будет базироваться на многополярности. Он также прокомментировал сообщения западной прессы о прошедшем в Москве параде Победы.

По его словам, общей мыслью является стремление стран Запада изолировать РФ на международной арене.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025