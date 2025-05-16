Нарышкин указал на признаки деградации западноцентричного миропорядка

Многополярность сейчас приобретает всё более зримые очертания. Об этом 16 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Душанбе.

«Многополярность <...> приобретает всё более зримое очертание. Сегодня, как никогда ранее, налицо признаки деградации западноцентричного миропорядка», — сказал он, отметив, что в мире растет отторжение так называемых западных ценностей. Его слова приводит ТАСС.

По словам Нарышкина, США ведут переговоры со странами Европы о наращивании ими поддержки антисистемных сил в государствах СНГ. Европейским партнерам следует взять на себя финансирование якобы независимых активистов взамен приостановленной американской стороной помощи, подчеркнул директор СВР.

Председатель комиссии РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков 10 мая заявил, что Россия играет ключевую роль в установлении нового миропорядка, который будет базироваться на многополярности. Он также прокомментировал сообщения западной прессы о прошедшем в Москве параде Победы.

По его словам, общей мыслью является стремление стран Запада изолировать РФ на международной арене.