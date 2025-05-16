Средний чек по ипотеке вырос до рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики Центрального банка России. Только с начала 2025 года сумма увеличилась на 10%. Максимума достиг и срок кредита — в среднем 310 месяцев (почти 26 лет), сообщает телеканал «Известия».

Несмотря на высокие ставки, люди продолжают брать ипотеку. Оформив сумму в 4,4 млн на 26 лет, всего придется выплатить 14,6 млн рублей. Средний чек растет из-за подорожания недвижимости и дефицита новостроек. Высокие ставки и долгий срок кредита повышают риски для клиентов и банков. Заемщики в среднем берут ипотеку на 25–30 лет под 30% годовых.

При ухудшении ситуации семьи могут не справиться с выплатами. Пока доля просрочки низкая — менее 1% от всех ипотечных займов. Большинство кредитов выданы по льготным программам под 6–7%. Банки ждут смягчения политики ЦБ только к концу 2025 года. Эксперты считают, что доступной ипотека станет при ставке 12–15%, но не раньше 2026 года.

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