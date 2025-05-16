Проезд по трассе Симферополь – Алушта возобновили после перекрытия

Движение по трассе Симферополь – Алушта возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики Крым.

«Обращаем ваше внимание, что на участке от Лозового Симферопольского района в сторону города Алушты восстановлено движение транспортных средств», — говорится в Telegram-канале.

Также эту информацию подтвердила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Ранее в этот день движение на участке было частично ограничено.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 29 апреля заявил, что в городе приступили к ремонту моста через реку Черную в Инкермане. При этом движение автомобилей перекрывать не будут.