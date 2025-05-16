После взрыва на заводе в Башкирии трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии
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- После взрыва на заводе в Башкирии трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии
После взрыва на предприятии по производству парафина в башкирском Салавате трех человек экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.
«Трое экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что один человек находится под завалами, его поиски продолжаются.
Региональная прокуратура начала проверку произошедшего.
О взрыве на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» сообщалось ранее в этот день. Для устранения последствий происшествия привлечены 43 человека и 17 единиц техники.