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После взрыва на заводе в Башкирии трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии

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Фото: МЧС РФ
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После взрыва на предприятии по производству парафина в башкирском Салавате трех человек экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

«Трое экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что один человек находится под завалами, его поиски продолжаются.

Региональная прокуратура начала проверку произошедшего.

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О взрыве на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» сообщалось ранее в этот день. Для устранения последствий происшествия привлечены 43 человека и 17 единиц техники.

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