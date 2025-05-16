В МВД России рассказали о способах разоблачения мошенников

По внешнему виду мошенников сложно вычислить, к тому же они легко становятся частью толпы, хитры и изворотливы. Однако существуют способы, благодаря которым можно выявить афериста. Об этом 16 мая проинформировали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий (УБК) МВД России.

«Внешность: ничем не примечателен, сливается с толпой. Характерные черты: уверен в своем превосходстве над гражданами, силен перед слабыми, хитер и изворотлив, профессионал обмана, технически подкован и склонен к нарциссизму», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации киберполиции, у мошенников также есть характерные черты поведения: они агрессивны и слащавы, играют на эмоциях, а также умеют создавать ложную срочность. Для совершения преступной деятельности мошенники прибегают к использованию взломанных аккаунтов, фишинговых сайтов, поддельных документов, вредоносных программ, средств анонимности.

Несмотря на это, у злоумышленников также существуют слабые стороны. Так, они боятся уточняющих вопросов, а также проверки информации. Мошенники теряют интерес к человеку в том случае, если он уверен и осведомлен.

«Бдительность — лучшая защита», — подытожили в ведомстве.

Ранее, 15 мая, в УБК МВД России рассказали о новой схеме мошенников через рассылку писем от сервиса Google. Их письма приводят пользователя к фишинговому ресурсу.