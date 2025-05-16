Суд признал законным приговор американскому наемнику за нападение на Курскую область

Апелляционный военный суд 16 мая признал законным заочный приговор гражданину США Роберту Вертману о лишении свободы сроком на 23 года за нападение на Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Приговор оставлен без изменения», — приводит заявление суда «РИА Новости».

Установлено, что Вертман участвовал в конфликте за денежное вознаграждение. В сентябре 2024 года он в составе подразделений ВСУ вторгся на территорию Курской области и совершил преступления против гражданского населения.

Ранее, 12 марта, Следственный комитет России (СК РФ) сообщил, что суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы американского наемника ВСУ Роберта Вертмана за совершение террористического акта на территории Курской области. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,6 млн рублей.

Он объявлен в международный розыск.