В Запорожской области Росгвардия нашла в доме боевика ВСУ тайник с оружием
В Запорожской области спецназ Росгвардии нашел в доме боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайник, где были спрятаны оружие и боеприпасы. Об этом 16 мая проинформировали в ведомстве.
«Схрон был найден бойцами подразделения специального назначения Росгвардии и сотрудниками военной контрразведки в ходе проведения адресных мероприятий», — уточнили в Telegram-канале
В результате проведенных работ спецназ изъял гранатомет, автомат АК-74, боеприпасы, относящиеся к стрелковому оружию, ручные гранты. Уточняется, что все предметы передали взаимодействующим органам.
Ранее, 13 мая, представители Росгвардии нашли тайник со взрывоопасными предметами около лесополосы в Луганской Народной Республике (ЛНР). Место, где находились взрывчатые вещества, обнаружила служебная собака после воздушной разведки местности.