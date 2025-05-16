В Запорожской области спецназ Росгвардии обнаружил в доме боевика ВСУ тайник с оружием и боеприпасами

В Запорожской области спецназ Росгвардии обнаружил в доме боевика ВСУ тайник с оружием и боеприпасами

2025-05-16T08:09:30+03:00

2025-05-16T08:10:00+03:00

2025-05-16T08:10:00+03:00

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