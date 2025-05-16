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В группировке войск «Днепр» рассказали об успехах ремонтной роты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев
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Ремонтное подразделение группировки войск «Днепр» в прифронтовом населенном пункте в зоне проведения специальной военной операции (СВО) производит починку до 35 единиц тяжелой техники в месяц. Об этом рассказал командир ремонтной роты с позывным Адлер.

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«В месяц производится от 30 до 35 текущих ремонтов крупнотоннажной колесной и гусеничной техники. Основной упор, конечно, делается на восстановление машин, которые выполняют боевые задачи, в их числе артиллерийские системы», — сообщил «Известиям» офицер.

Командир отметил высокую квалификацию своих специалистов. По его словам, все ремонтные работы они делают в два раза быстрее, при этом качество остается на самом высоком уровне. Вместе с тем условия работы остаются сложнее, чем в глубоком тылу.

Немалый объем работ производится выездными бригадами.

«Всего их у нас три. В каждой такой бригаде 3–4 человека. Каждый из них — это узконаправленный специалист, обладающий общими техническими знаниями. Эти группы всегда выезжают под конкретную задачу по ремонту на боевых позициях», — уточнил командир.

Налажена и качественная ротация личного состава роты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Передовой опыт: ремрота группировки «Днепр» за месяц ставит в строй танковый батальон

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