Как жители районов юга столицы помогают участникам СВО

Москвичи из Южного административного округа (ЮАО) столицы регулярно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых и приграничных регионов. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Там рассказали, что горожане приходят в «Домики добра», а также штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Также в ЮАО открыт семейно-спортивный клуб «Пересвет», который проводит мероприятия для родителей с детьми и занимается сбором помощи для бойцов.

«В столице большое количество возможностей для помощи участникам СВО, жителям, в том числе детям, на новых и приграничных территориях <...> С начала работы штабов москвичи передали более 4,69 млн единиц товаров», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Бойцам на передовую регулярно отправляют строительные материалы, медицинские товары, продукты, средства личной гигиены, необходимую одежду, маскировочные сети, окопные свечи и печи.

Ранее, 11 мая, заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что участникам СВО, их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях в Москве оказывается всесторонняя помощь.

Также во всех округах открыты штабы акции «Москва помогает», где принимают гуманитарные посылки — продукты питания, книги и игрушки для детей, средства личной гигиены. А столичные предприниматели отправляют на фронт свои товары — продукты с длительным сроком хранения, теплые вещи, хозяйственные принадлежности.