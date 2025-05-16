Басманный суд арестовал одного из организаторов хищений у участников СВО

Басманный районный суд Москвы в четверг, 15 мая, арестовал одного из организаторов хищений у участников СВО в аэропорту Шереметьево.

«Накануне органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Боглаева Дмитрия», — сообщает ТАСС.

По версии следствия, обвиняемый является одним из организаторов преступной схемы с «попрошайками». Ему предъявлено обвинение по факту организации преступного сообщества или участия в нем (ст. 210 УК РФ).

Всего было арестовано 23 человека.

Суд 30 апреля арестовал шестерых фигурантов, а позже еще девятерых, которые похищали деньги у участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Уточняется, что злоумышленники совершали махинации путем краж, вымогательства и мошеннических действий. Позднее стало известно, что был арестован Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором преступной группы.