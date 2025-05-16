В РФ разработали модульный безэкипажный катер «Водяной»

В Балтийском высшем военно-морском училище им. Ф.Ф. Ушакова разработана универсальная безэкипажная надводная платформа малого водоизмещения, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Аппарат под кодовым названием «Водяной» был представлен на дне инноваций Минобороны на базе училища.

Корпус безэкипажной платформы собирается из отдельных отсеков с возможностью выбора нужной конфигурации. Аппарат может быть выполнен в одном из двух вариантов: малого водоизмещения длиной 2,5 м (способен нести 40 кг полезной нагрузки) и сверхмалого водоизмещения длиной 1,4 м и грузоподъемностью 6,5 кг.

Такого рода катера могут использоваться для создания зон контроля морской акватории на Балтике, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Если развертывать большое количество катеров с гидроакустическими станциями, можно получать информацию о подводных объектах в толще воды: подводных лодках или диверсантах. Можно вести контроль значительной акватории без значительных усилий корабельного состава», — сообщил он.

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