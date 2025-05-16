В Подольске на площади не менее 1,5 тыс. кв.м загорелся автосервис
В Подольске произошло масштабное возгорание автосервиса. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На улице Промышленной горит здание на 1,5 тыс. кв.м», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
К тушению привлекли 20 сотрудников и семь единиц техники.
Информации о пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Ранее, 5 мая, в Санкт-Петербурге произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Ветеранов. В результате три человека госпитализированы, впоследствии мужчина и женщина скончались. Третий пострадавший получил ожоги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.