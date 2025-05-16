Эксперт указал на желание Украины оттянуть диалог с РФ

Встреча делегаций РФ и Украины не состоялась в четверг в Стамбуле, переговоры могут пройти в пятницу, 16 мая. Москва и Киев заявили о готовности начать диалог. Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Киев пытается оттянуть диалог с Москвой.

«Стратегия Украины на нынешнем этапе сводится к затягиванию процесса урегулирования. Киев надеется на медленную эволюцию администрации [президента США Дональда] Трампа в вопросе поддержки Украины — для этого используется давление стран ЕС, Великобритании и папского престола», — сказал доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Лошкарев.

Между тем стратегия РФ понятна: переговоры без условий, то есть обсуждение всего спектра проблем без исключения, подчеркнул эксперт. В выступлениях российских официальных лиц всегда упоминаются «глубинные причины» конфликта на Украине, поэтому каких-то ограничений российская сторона не приемлет.

Ближе к ночи Владимир Мединский заявил: российская делегация с 10 утра 16 мая будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он подчеркнул, что представители РФ готовы к работе и прибыли в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

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Запрос времени: делегации России и Украины сдвинули дату переговоров