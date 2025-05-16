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Минобороны РФ показало кадры освобождения Михайловка в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России в пятницу, 16 мая, опубликовало кадры освобождения военными группировки войск «Центр» села Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Военные действовали по отработанной тактике, продвигаясь малыми штурмовыми группами. Бойцы последовательно зачищали дома, тщательно проверяя каждый подвал разрушенных зданий. После освобождения соседствующего поселка Миролюбовка основные силы ВСУ поспешно отступили, и штурмовикам оставалось лишь подавить сопротивление малых групп противника.

Примечательно, что в ходе освобождения населенного пункта штурмовые подразделения практически не применяли артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), добившись успеха преимущественно за счет стрелкового боя.

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Ранее, 15 мая, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным военного ведомства, ВСУ потеряли три склада боеприпасов, 11 автомобилей, около 240 военных, а также две боевые бронированные машины.

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