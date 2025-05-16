Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил две американские бронемашины ВСУ в зоне СВО

Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Южной группировки войск уничтожил две боевые бронированные машины производства США MaxxPro и Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александровско-калиновском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 16 мая сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что украинские боевики попытались провести ротацию своего личного состава на переднем крае с использованием американской техники. Однако воздушная разведка раскрыла намерения противника и передала координаты мобильной группе ПТРК.

Как рассказали в военном ведомств, для маневренности расчет использует машину повышенной проходимости с пусковой установкой ПТРК на крыше. Это обеспечивает российским военнослужащими возможность оперативной смены позиции во избежание ответного огня.

«Навалили каркас, прицепили сетку — это чтобы защитить именно главное сердце автомобиля, чтобы можно было доехать до позиции, довезти боекомплекс, продовольствие и то же самое, когда надо людям отдохнуть и чтобы их забрать из той же позиции и завезти им смену. <…> Если даже прилетит, резина задержит осколки, люди будут более-менее в безопасности», — рассказал номер расчета ПТРК с позывным Гром.

Ранее, 6 мая, в Минобороны РФ сообщили, что расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ пусками управляемых ракет уничтожили подразделения ВСУ, которые проводили ротацию в зоне СВО.