В результате ДТП в Приморском крае погиб мужчина

В Приморском крае на автодороге «Владивосток – Находка – птицефабрика «Михайловская» произошло смертельное ДТП. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в отделе МВД России по городу Артему.

«Установлено, что 39-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Бархатной в направлении Кедровой, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. После этого авто наехало на бетонную опору», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Водитель погиб на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее, 15 мая, в Башкортостане столкнулись грузовой автомобиль с тралом и легковушка, в результате чего пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим, а также отключили аккумуляторные батареи на автомобилях.