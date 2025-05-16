В России создали малогабаритный прибор для имитации космической радиации

Ученые из Института физико-технических проблем (входит в дивизион «АСУ ТП и Электротехника» ГК «Росатом») и предприятий космической отрасли разработали прибор для имитации космической радиации в земных условиях.

Он предназначен для тестирования на радиационную стойкость устройств микроэлектроники, которые предназначены для применения в космических условиях.

«Устройство включает в себя источник гамма-квантов низкой интенсивности, которые имитируют воздействие электронов и протонов космического пространства, и камеру, куда помещают исследуемый образец. В качестве активного элемента используют изотоп цезия-137. Энергия его излучения составляет 0,662 МэВ. Это сильнее, чем лучи рентгена, но слабее, чем кобальта-60, — изотопа, который используют в медицинской технике», — рассказал «Известиям» директор ИФТП Александр Смирнов.

Устройство безопасно для людей и обладает маленькими размерами. Это дает возможность использовать его в небольших лабораториях и конструкторских бюро. Прибор не требует электроэнергии, так как изотопы излучают самостоятельно, и позволяет испытывать материалы круглосуточно.

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