WSJ предупредила о неготовности FEMA к сезону ураганов

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США не успеет подготовиться к сезону ураганов. Об этом в четверг, 15 мая, сообщила газета The Wall Street Journal.

Газета утверждает, что ведомство на несколько месяцев отстает от графика подготовки к сезону ураганов.

Сотрудники FEMA считают, что одной из причин такого провала стала нехватка кадров, а также кризис в руководящем составе и отсутствие четкого представления о будущей судьбе ведомства, столкнувшегося с резкой критикой президента США Дональда Трампа.

Ранее, 25 января, Трамп заявил о намерении реорганизовать Федеральное агентство США по ЧС. Он заявил, что FEMA не справляется со своими обязанностями. Он охарактеризовал ведомство как медлительное, чрезмерно бюрократическое и слишком дорогостоящее для федерального правительства.