МО опубликовало кадры уничтожения боевой техники ВСУ на южнодонецком направлении СВО

Минобороны России 16 мая опубликовало кадры уничтожения замаскированной боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет» группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении СВО.

В ходе боевой работы операторы дронов-разведчиков группировки войск «Восток» выявили в одной из лесополос в районе населенного пункта Зелёное Поле замаскированную боевую технику ВСУ. После анализа полученных разведданных и идентификации цели было принято решение об огневом воздействии.

Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» высокоточным барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили танк украинских формирований.

15 мая Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по пункту управления и месту запуска беспилотников ВСУ. В ведомстве отметили, что удар по позициям противника наносился авиационными ракетами. После успешного уничтожения цели экипаж выполнил маневр отхода и вернулся на аэродром вылета.