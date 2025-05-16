В Барселоне автомобиль наехал на толпу фанатов перед футбольным матчем
В Барселоне в четверг, 15 мая, автомобиль въехал в толпу болельщиков «Эспаньолы» перед матчем 36-го тура испанской лиги.
По данным «Спорт-Экспресс», всего пострадало не менее 13 человек, но все обошлись травмами легкой и средней тяжести.
За рулем автомобиля была женщина от 45 до 55 лет. Ее задержали.
По итогу встречи «Барселона» оказалась сильнее «Эспаньолы» и досрочно выиграла чемпионат.
Полиция Штутгарта в Германии 2 мая сообщила о по меньшей мере трех пострадавших в результате наезда автомобиля на группу пешеходов. Согласно заявлению, водителя задержали.