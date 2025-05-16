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Врач объяснил причины онемения рук по ночам

Врач Барышев: онемение рук может говорить о зажатом корешке в шее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Ощущение онемения одной или обеих рук после сна, неудобного сидения или физических нагрузок говорит о нарушениях в организме. Об этом 15 мая рассказал врач-невролог «СМ-Клиника» Артем Барышев в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт объяснил, что шейно-грудной отдел позвоночника является наиболее подвижным и при этом подвергается наибольшим механическим нагрузкам, поскольку именно он адаптирует организм к изменяющимся условиям.

Например, если боль и онемение возникают с одной стороны, вероятно, причина в перегрузке плеча и лопатки или защемлении нервного корешка в шейном отделе, отметил Барышев. Онемение обеих рук может указывать на дисфункцию поясницы, из-за которой верхний отдел позвоночника компенсирует нагрузку. Дискомфорт после длительной работы за компьютером, по словам врача, говорит о возможном ухудшении зрения, так как шейные мышцы напрягаются, чтобы стабилизировать работу глаз.

Специалист обратил внимание, что каждый случай требует индивидуального подхода к лечению и точной диагностики. Кроме того, если симптомы возникли внезапно и не купируются противовоспалительными средствами, это может сигнализировать о серьезных нарушениях, которые необходимо своевременно выявить.

Как указал Барышев, в зависимости от динамики симптомов врач может назначить дополнительные исследования, включая МРТ или гастроскопию. Поэтому эксперт призвал максимально подробно описывать специалисту свое состояние и избегать самолечения.

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Ранее в этот день врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов рассказал, что вызванное перепадом высоты увеличение внутрибрюшного давления представляет опасность. По его словам, диафрагма и мышцы брюшной стенки создают механическое давление, которое в сочетании с сидячим положением пассажира, ограниченным пространством и слабостью мышечного каркаса может привести к дистопии внутренних органов — их смещению в нехарактерное положение.

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