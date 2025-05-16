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В УБК МВД предупредили о новой схеме мошенников с письмами Google

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Мошенники стали применять новую схему кибермошенничества через рассылку писем от сервиса Google. Об этом 15 мая сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Эксперты из «Касперского» фиксируют новую схему фишинга через подлинные письма от Google. Уязвимость позволяет повторно отправить официальное письмо от компании, изменив при этом текст», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Жертва такой схемы получает сообщения от легитимного отправителя за счет предоставляемой Google возможности создавать сайты. Однако письма от злоумышленников приводят пользователя к фишинговому ресурсу. Данные, которые введет жертва на таком сайте, окажутся в руках мошенников.

В связи с этим в УБК МВД РФ призвали до устранения уязвимости сервиса отказаться от перехода по ссылкам из писем.

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Ранее, 14 мая, директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал «Известиям», что в России участились случаи мошенничества с использованием фейковых служб доставки. Злоумышленники представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ) известных маркетплейсов, чтобы выманить у граждан персональные данные и деньги.

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