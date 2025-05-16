Синоптики спрогнозировали дождь и потепление до +21 градуса в Москве 16 мая
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 16 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +19 до +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +7.
В Московской области днем будет от +17 до +22 градусов, а ночью температура может упасть до +5.
Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами порывы до 16 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Ранее, 15 мая, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в Москве в ближайшие дни ожидается летняя погода, столбики термометров поднимутся до +20 градусов.