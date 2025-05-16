В Россотрудничестве заявили о работе Русского дома в Молдавии в прежнем режиме
Российская сторона не получила официального уведомления от молдавских властей о каких-либо решениях насчет закрытия Русского дома в Кишиневе. Об этом «Известиям» сообщили Россотрудничестве.
В феврале МИД Молдавии объявил о намерении в одностороннем порядке денонсировать межправительственное соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров, которое было заключено в 1998 году.
«Российская сторона не получила официального уведомления от молдавских властей о каких-либо решениях на этот счет. В связи с этим Русский дом в Кишиневе продолжает свою работу в прежнем режиме», — сообщили в Россотрудничестве.
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