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Полицейские пострадали во время демонстрации в поддержку Палестины в Берлине

Bild: в Берлине во время пропалестинских демонстраций пострадали полицейские
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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
dzen
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В Берлине один полицейский получил серьезные ранения и еще несколько пострадали во время демонстрации в поддержку Палестины. Об этом в четверг, 15 мая, сообщила Bild со ссылкой на полицию.

Уточняется, что в акции приняло участие около 1,1 тыс. человек, проведение демонстрации сопровождало порядка 600 сотрудников экстренных служб.

Согласно публикации, конфликт произошел из-за желания демонстрантов передвигаться в ходе проведения акции, полиция же настаивала на обратном. Правоохранители подверглись нападкам протестующих, попытавшись не дать им сдвинуться с места.

«Полицейских закидывали банками и другими предметами, обрызгивали красной краской, а также бросали в них бутылки и камни», — пишет издание.

Газета сообщила, что некоторые демонстранты вытянули одного из полицейских в толпу и затоптали, в результате он получил серьезные ранения. Ему оказали скорую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Еще девять стражей порядка также получили ранения, у одного из них обнаружили перелом руки.

По данным СМИ, в настоящее время арестовано свыше 50 демонстрантов.

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Ранее, 12 апреля, в столице Германии также прошла акция в поддержку Палестины. Демонстранты обвиняли премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в геноциде палестинского народа и требовали освобождения Палестины.

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