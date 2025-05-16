Генсек НАТО заявил о выяснении с Эстонией обстоятельств обстрела судна JAGUAR

Североатлантический альянс находится в контакте с правительством Эстонии для выяснения обстоятельств обстрела танкера JAGUAR в Балтийском море. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, альянс и Эстония находятся «в тесном контакте», чтобы убедиться в полном понимании ситуации с танкером JAGUAR. Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав МИД стран Североатлантического блока.

Альянс стремится обеспечить порядок в балтийском регионе, добавил он.

4 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 17-й пакет антироссийских санкций вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным в черный список танкерам запретят входить в порты ЕС.

В тот же день авиация НАТО и Военно-морские силы (ВМС) Эстонии совершили попытку захватить в нейтральных водах гражданское судно Jaguar, направлявшееся в Приморск под флагом Габона. На борту корабля находился 21 человек — граждане России, Индии и Мьянмы.