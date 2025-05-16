На майских шашлыках россияне чаще всего обжигались и падали

Наиболее частые инциденты в майские праздники связаны с активным отдыхом на даче и подготовкой к летнему сезону. Об этом «Известиям» сообщили в «АльфаСтраховании».

Более 60% обращений по полисам страхования от несчастных случаев в майские праздники связаны с бытовыми травмами, полученными на приусадебных участках. Среди них — порезы при работе с инструментами, ушибы и растяжения после падений с лестниц и стремянок, а также ожоги при приготовлении пищи на открытом огне.

Значительное место также занимают травмы у детей во время активных игр на улице, включая падения с качелей, велосипедов и самокатов. Небольшая, но стабильная доля обращений (около 7%) связана с происшествиями во время поездок на автомобиле — преимущественно с легкими травмами при ДТП, полученными в пробках, при неосторожном маневрировании на проселочных дорогах. Еще один вид транспорта, который связан с майскими травмами, — мотоцикл.

Кроме того, в одном из случаев мужчина получил ожог стопы, наступив босиком на раскаленный шампур, забытый после шашлыков у мангала. В другом случае пожилой мужчина повредил руку, поскользнувшись на свежевыполотой грядке, когда пытался убежать от соседской козы.

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