В Русском доме в Париже рассказали об ограничениях в проведении платежей
Счет Русского дома в Париже работает в ограниченном режиме, сообщили «Известиям» в организации. При этом минфин Франции дал разрешение на его разблокировку.
«Счет функционирует в ограниченном режиме — проведение платежей [осуществляется] исключительно с помощью операционного сотрудника банка, пользование банковской картой не представляется возможным. Онлайн-банк — формат осуществления платежей до блокировки — не возможен», — заявили в Русском доме.
Его сотрудники рассказали, что блокировка препятствует внесению ежемесячных платежей за услуги по эксплуатации здания.
«При этом мы рады принимать наших многочисленных французских гостей и соотечественников на мероприятиях, которые на регулярной основе, как минимум два раза в неделю, проходят в наших стенах», — отметили в Русском доме.
Также с марта 2022 года Русский дом подвергался 15 актам вандализма, однако на его общественно-гуманитарную деятельность это не повлияло, уточнили в организации.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Выйти на плату: Франция разблокировала счет Русского дома в Париже