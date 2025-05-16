В Белом доме заявили об ожидании скорой встречи Трампа и Путина

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом в четверг, 15 мая, заявил заместитель помощника лидера США Себастьян Горка.

«Когда наступит подходящее время, тогда президент [Трамп] будет в помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказал он в интервью изданию Politico, добавив, что любые соглашения между странами полностью зависят от времени.

Как указал Горка, Трамп по-прежнему придерживается реалистичных взглядов в вопросе территориального аспекта урегулирования конфликта на Украине.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что восстановление отношений между Россией и США представляет собой крайне сложный и трудоемкий процесс. Он подчеркнул, что, хотя вопрос Украины имеет большое значение, он не является единственным фактором, который будет учитываться при планировании контактов между российской и американской сторонами.