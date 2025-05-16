Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
«Эксмо» отправило партнерам список книг с пропагандой ЛГБТ для изъятия из продажи
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»

В Красном Кресте рассказали о состоянии медучреждений в секторе Газа

0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Больницы, находящиеся под управлением Красного Полумесяца в Газе, переполнены и остро нуждаются в ресурсах, а гуманитарная ситуация в секторе остается крайне тяжелой. Об этом «Известиям» заявил глава представительства Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Республике Беларусь Франк Морхауэр.

Мирный порядок: в ХАМАС настроены на частичную сделку по Газе
В переговорах при посредничестве Египта и Катара появилась позитивная динамика

«Наши больницы абсолютно переполнены. Медицинские учреждения, которые лишаются поддержки международного сообщества, тут же перестают справляться с потоком пациентов. Это неизбежно отражается на всем населении», — подчеркнул Морхауэр.

По его словам, палестинский Красный Полумесяц управлял несколькими больницами в Газе, сейчас точные масштабы функционирования этих объектов остаются неясными, однако некоторые из них продолжают работу — несмотря на тяжеёлые условия.

«Мы глубоко обеспокоены общей гуманитарной ситуацией в Газе — положением гражданского населения. Палестинский Красный Полумесяц очень активен в Газе, он предоставляет гуманитарную помощь. Мы потеряли наших коллег там, и мы очень надеемся, что эта гуманитарная ситуация скоро будет облегчена. Я не владею никакой информацией о состоянии заложников», — отметили в представительстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Болевые усилия: медучреждения в Газе не справляются с потоком раненых

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025