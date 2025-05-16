В Красном Кресте рассказали о состоянии медучреждений в секторе Газа

Больницы, находящиеся под управлением Красного Полумесяца в Газе, переполнены и остро нуждаются в ресурсах, а гуманитарная ситуация в секторе остается крайне тяжелой. Об этом «Известиям» заявил глава представительства Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Республике Беларусь Франк Морхауэр.

«Наши больницы абсолютно переполнены. Медицинские учреждения, которые лишаются поддержки международного сообщества, тут же перестают справляться с потоком пациентов. Это неизбежно отражается на всем населении», — подчеркнул Морхауэр.

По его словам, палестинский Красный Полумесяц управлял несколькими больницами в Газе, сейчас точные масштабы функционирования этих объектов остаются неясными, однако некоторые из них продолжают работу — несмотря на тяжеёлые условия.

«Мы глубоко обеспокоены общей гуманитарной ситуацией в Газе — положением гражданского населения. Палестинский Красный Полумесяц очень активен в Газе, он предоставляет гуманитарную помощь. Мы потеряли наших коллег там, и мы очень надеемся, что эта гуманитарная ситуация скоро будет облегчена. Я не владею никакой информацией о состоянии заложников», — отметили в представительстве.

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