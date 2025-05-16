Трое обвиняемых по делу о пропаганде ЛГБТ получили домашний арест

Двоим обвиняемым по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) назначили домашний арест. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Постановлениями Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения виде домашнего ареста в отношении каждого из фигурантов», — написала пресс-служба в Telegram.

Директор по продажам ООО «Индивидуум Принт» Павел Иванов (признан иностранным агентом), сотрудник издательств Individuum и Popcorn Books Артем Вахляев и руководитель этих издательств Дмитрий Протопопов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения»). Срок их домашнего ареста составит один месяц и 28 суток.

Уточняется, что судом было отказано в ходатайстве защиты Иванова об избрании более мягкой меры пресечения.

14 мая пресс-служба «Эксмо» сообщила «Известиям», что правоохранители изъяли у них книги издательства Popcorn Books по делу о пропаганде ЛГБТ. Там отметили, что юристы «Эксмо» разбираются в ситуации и пытаются получить дополнительную информацию. Официальные копии документов им пока не предоставлены.

15 мая в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме были задержаны директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек. С ними проводятся следственные действия. Задержанным грозит наказание до восьми лет лишения свободы за пропаганду ЛГБТ.

Позже в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице сообщили о задержании участников экстремистской организации, подозреваемых в издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ. Речь идет о троих сотрудниках ООО «Индивидуум принт», которые из корыстных побуждений издавали и продавали запрещенные издания. Их список позднее предоставило «Эксмо».