Старший лейтенант Чуносов обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ

Старший лейтенант Ярослав Чуносов получил боевую задачу корректировать огонь минометных, артиллерийских и танковых расчетов Вооруженных сил (ВС) РФ. Во время проведения разведки по поиску новых целей при помощи беспилотника Чуносов обнаружил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Министерстве обороны РФ в пятницу, 16 мая, сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Чуносов при помощи дрона установил, что рядом с опорным пунктом находится скопление живой силы ВСУ, а также минометный расчет противника. Старший лейтенант незамедлительно передал координаты местонахождения целей российским артиллеристам. Точным ударом вражеский опорный пункт, личный состав и минометный расчет ВСУ были уничтожены.

Также в Минобороны РФ отметили мужество и решительность старшего прапорщика Владимира Габеева, который в составе группы ВС РФ штурмовал опорный пункт ВСУ. Противник уже отступал, однако открыл минометный огонь по опорнику. Один из российских военнослужащих оказался ранен. Габеев оперативно оказал пострадавшему первую помощь, после чего перенес на себе в безопасное место. Затем старший прапорщик вернулся на позицию и продолжил бой. Вскоре опорный пункт перешел под контроль ВС РФ, и Габеев организовал скорейшую эвакуацию раненого военнослужащего в госпиталь.

Ранее, 15 мая, в Минобороны РФ сообщали, что ефрейтор Александр Пашков нес службу на наблюдательном посту, когда заметил в воздухе приближающийся к российским позициям украинский БПЛА. Военнослужащий открыл по цели огонь, и дрон-камикадзе сдетонировал в воздухе.