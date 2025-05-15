Мединский назвал плодотворной встречу с главой МИД Турции

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским провела плодотворную встречу с главой министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил Мединский.

Помощник президента России отметил, что делегация РФ прибыла в Стамбул для проведения прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

«Мы сегодня уже провели очень плодотворную встречу с главой МИД Турции, объяснили нашу позицию», — сказал он, видео опубликовало Министерство иностранных дел РФ в своем Telegram-канале.

Российская сторона будет ожидать украинскую 16 мая с 10:00 (местное время, совпадает с мск), указал Мединский. Он добавил, что делегация России готова к работе.

Мединский ранее в этот день отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он указал, что российская сторона рассматривает непосредственные переговоры как продолжение мирного процесса, который был прерван Киевом три года назад.