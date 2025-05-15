Беспилотники ВСУ ударили по центральной котельной и детской площадке в Рыльске
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по городу Рыльску. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня в течение дня вражеские FPV-дроны трижды атаковали город Рыльск», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Хинштейна, у котельной были незначительно повреждены кровля и остекление, а у спортивной площадки удар пришелся по ограждению. Никто не пострадал.
Губернатор добавил, что на местах падения дронов работают экстренные службы.
11 мая украинские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) в Рыльске. В результате атаки пострадали три мирных жителя, также были повреждены гостиница и несколько жилых зданий. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены части ракеты РСЗО HIMARS. По факту обстрела населенного пункта возбуждено уголовное дело о теракте.